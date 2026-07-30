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«Россети Сибирь» отремонтировали более 2,2 тысячи километров линий электропередачи в Красноярском крае

Филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» ведёт активную подготовку электросетевого комплекса к предстоящей зиме.

Специалисты в полном объёме выполнили мероприятия ремонтной программы, запланированные на первую половину 2026 года.

Красноярские энергетики уже отремонтировали в регионе более 2,2 тысячи км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), более 190 трансформаторных подстанций всех классов напряжения. Также выполнены работы по замене 2097 опор ЛЭП и 1328 изоляторов. Кроме того, бригады филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» провели плановые работы по расчистке просек в охранной зоне вдоль ЛЭП на территории более 1,2 тысячи га.

«Из-за короткого сибирского лета нам необходимо в сжатые сроки выполнить большой объём ремонтов на энергообъектах. От качества этих работ напрямую зависит бесперебойное функционирование больниц, школ, предприятий ЖКХ и промышленного комплекса края. Важно реализовать все намеченные мероприятия по техническому обслуживанию в срок и в полном объёме, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы Красноярского края во время суровой сибирской зимы», — отметил заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала «Красноярскэнерго» Евгений Нор.

С начала года красноярские энергетики выполнили 64% ремонтной программы от намеченного плана. Общий объём финансирования программы технического обслуживания и ремонтов сетей филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» в 2026 году составляет более 2,2 млрд рублей. Основная часть работ будет завершена до начала осенне-зимнего периода.