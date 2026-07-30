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Жительница Минусинска отсудила 90 тысяч у московского университета за несостоявшееся обучение

Жительница Минусинска заплатила 38 тысяч рублей за курс по психологии в московском университете «Синергия», но так и не дождалась начала занятий.

Жительница Минусинска заплатила 38 тысяч рублей за курс по психологии в московском университете «Синергия», но так и не дождалась начала занятий. Деньги пришлось возвращать через суд, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

В июле прошлого года женщина заключила договор на платное обучение и внесла оплату. По условиям, университет должен был создать ей личный кабинет для доступа к образовательным материалам. Однако к 1 сентября приказ о зачислении так и не издали, доступ к курсу не открыли. Куратор перестал выходить на связь, новый обещал решить вопрос, но безрезультатно.

Женщина направляла устные и письменные претензии, но вуз их проигнорировал. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили иск и представляли ее интересы в суде.

Суд взыскал с «Синергии» 90 тысяч рублей: 38 тысяч — оплата за обучение, 20 тысяч — неустойка, 2 тысячи — компенсация морального вреда и 30 тысяч — штраф в пользу потребителя. Решение вступило в законную силу.

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