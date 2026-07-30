Жительница Минусинска отсудила 90 тысяч у московского университета за несостоявшееся обучение

В июле прошлого года женщина заключила договор на платное обучение и внесла оплату. По условиям, университет должен был создать ей личный кабинет для доступа к образовательным материалам. Однако к 1 сентября приказ о зачислении так и не издали, доступ к курсу не открыли. Куратор перестал выходить на связь, новый обещал решить вопрос, но безрезультатно.