Беженка из Эстонии рассказала о регулярных русофобских скандалах в стране

Русофобские скандалы в Эстонии уже становятся нормой. Даже возмутительная реклама с «луком» — далеко не первый случай. Об этом РИА Новости сообщила активистка и мать четверых детей Оксана Пост. Женщина вместе с семьей переехала в Великий Новгород.