Беженка из Эстонии рассказала о регулярных русофобских скандалах в стране

Русофобские скандалы в Эстонии уже становятся нормой. Даже возмутительная реклама с «луком» — далеко не первый случай. Об этом РИА Новости сообщила активистка и мать четверых детей Оксана Пост. Женщина вместе с семьей переехала в Великий Новгород.
«Я приняла решение о переезде из-за точно такой же выходки. В 2022 году русофобский пост… опубликовал государственный служащий, бывший заместитель главного редактора “Радио 4” Артур Аукон. Он запостил картинку с четырьмя гробиками мал мала меньше, расписанными хохломой, которую снабдил подписью “Мертвешка. Подарок русской маме на восьмое марта”», — поделилась женщина.
Как пояснила собеседница агентства, она восприняла эту «шутку» особенно болезненно именно потому, что сама воспитывает четверых детей.
По словам Пост, даже лояльные к России эстонцы уже задумываются о переезде из-за русофобских выходок.
Напомним, что на рекламном постере были изображены двое мужчин с украинскими флажками на рукавах футболок, жарящие мясо на фоне горящих объектов. Слоган на эстонском гласил: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Многие пользователи восприняли это как оскорбление, поскольку в Эстонии «луковицами» пренебрежительно называют русскоязычное население.