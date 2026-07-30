Число погибших при землетрясении в Кумамото достигло 28 человек

Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
— В это число включены и те, чья смерть предположительно может иметь отношение к последствиям землетрясения, — цитирует Кихару 47news.
Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
По данным NYT, на острове пострадали более 50 человек, в том числе 10 постояльцев дома престарелых в городе Хикава. В Сети также начали появляться первые видео, на которых очевидцам удалось запечатлеть произошедшее.
Также сообщалось, что 28 июля, взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима (префектура Кумамото) на острове Кюсю, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,1.