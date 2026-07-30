Шутила над раком до последнего: в 23 года умерла комик Марта Егиазарова

Сестра Марты Кристина, пережившая вместе с ней все пять лет борьбы, обратилась к ней с пронзительными словами: «Несмотря на то, что ты младше меня, ты так многому меня научила. Ради тебя я была готова на всё, но, к сожалению, я так и не смогла тебя спасти. Прости меня за это, моя маленькая сестричка… Ты настоящий воин. Ты никогда не теряла веру, и этому научила меня».