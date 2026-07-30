Шутила над раком до последнего: в 23 года умерла комик Марта Егиазарова

28 июля 2026 года не стало Марты Егиазаровой — стендап-комика, художницы, участницы шоу «Стендап-Терапия». Ей было всего 23 года.
О смерти девушки сообщила её старшая сестра, известный нумеролог и блогер Кристина Егиазарова. Причина — саркома Юинга, агрессивная форма рака, с которой Марта боролась почти пять лет.
Диагноз девушке поставили в 2022 году, когда ей было всего 18 лет. Но даже узнав страшный вердикт, Марта не ушла со сцены. Она проходила курсы химиотерапии, но продолжала выступать, дарить зрителям смех и по ночам рисовать картины.
«Пять лет ты боролась с раком, от которого люди умирают за пару месяцев. Ты умудрялась после химии бежать на сцену, а после — всю ночь рисовать свои шедевры, так сильно ты любила жизнь и цеплялась за неё», — написала Кристина в соцсетях.
Врачи давали ей полгода.
В своих выступлениях Марта не скрывала диагноз. С иронией, свойственной настоящим стендаперам, она рассказывала, что изначально врачи отмеряли ей всего полгода жизни.
Но она прожила почти пять лет. Почему прогнозы были настолько пессимистичными? Онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru объяснил: всё зависит от стадии и особенностей течения болезни.
«Возможно, врачи давали не очень хороший прогноз, потому что могла быть опухоль большого размера, патологический какой-то перелом или что-то ещё. А когда началось лечение, оно дало хороший эффект в первое время, потому что клетки быстро делящиеся, но чувствительны к химиопрепаратам, быстро погибают, наступает быстрый эффект. Но есть процент, когда болезнь возвращается за счёт клонов устойчивых к лечению клеток. Тогда нужно менять терапию на лучевую, хирургию», — пояснил он.
Саркома Юинга: коварный враг молодых.
Саркома Юинга — это редкая и агрессивная опухоль, которая чаще всего поражает кости и мягкие ткани детей, подростков и молодых людей. Онколог Черемушкин характеризует её как «своеобразную опухоль» из категории «достаточно быстро растущих, иногда и агрессивных».
При этом, как ни парадоксально, именно агрессивность может сыграть на руку: быстро делящиеся клетки оказываются чувствительны к химиотерапии.
«Она неплохо поддается терапевтическим мероприятиям», — отмечает Черемушкин. В арсенале врачей есть не только стандартная химиотерапия, но и методы таргетного лечения.
Однако есть и обратная сторона: часть опухолевых клеток может оказаться устойчивой к лечению, и тогда болезнь возвращается.
Почему так трудно распознать болезнь на ранней стадии.
Одна из главных проблем саркомы Юинга — сложность ранней диагностики. Симптомы настолько неспецифичны, что их легко списать на усталость или стресс. По словам Черемушкина, заподозрить неладное можно по таким проявлениям, как хроническая усталость, резкая потеря веса и стойкое снижение аппетита — эти признаки часто сопровождают онкологическую интоксикацию организма. Кроме того, возможны и локальные изменения: например, у худощавых людей может стать заметна деформация костей в месте поражения.
Именно поэтому так много случаев диагностируется уже на поздних стадиях, когда опухоль успевает вырасти до значительных размеров.
Черемушкин подчеркнул, что лечение требует колоссальных ресурсов организма и времени. «Лечение сложно, долгое, может занять год и больше. Но ресурсов у молодых обычно много, поэтому болезнь в какой-то мере можно победить», — говорит онколог.
Пять лет борьбы Марты — это ежедневный подвиг. Это химиотерапия, после которой она бежала на сцену. Это ночи, проведённые за мольбертом. Это улыбка, которую она дарила зрителям, даже когда внутри всё болело.
«Ты всегда дарила всем нам море тепла и смеха. Даже когда тебе было очень больно, очень тяжело, ты всегда улыбалась и заставляла улыбаться других», — вспоминает сестра.
Пять лет — успех?
Можно ли считать пять лет жизни с саркомой Юинга успехом?
«5 лет — какой-никакой успех, хотя онколог всегда будет скептически смотреть на этот успех. С другой стороны, врачи борются даже за 1 день, чтобы человек пожил и качество жизни было приемлемым», — отметил Черемушкин.
При этом онколог делает важное уточнение. «В онкологии нет понятия выздоровления, есть понятие жизни с признаками болезни. То есть риски есть всегда», — добавил он.
Марта Егиазарова прожила почти пять лет после диагноза — и каждый из этих дней она посвящала творчеству, смеху и любви к жизни. Она успела стать известной, заставить тысячи людей смеяться над тем, над чем смеяться невозможно, и оставить след, который не сотрётся.
Марта — настоящий воин.
Сестра Марты Кристина, пережившая вместе с ней все пять лет борьбы, обратилась к ней с пронзительными словами: «Несмотря на то, что ты младше меня, ты так многому меня научила. Ради тебя я была готова на всё, но, к сожалению, я так и не смогла тебя спасти. Прости меня за это, моя маленькая сестричка… Ты настоящий воин. Ты никогда не теряла веру, и этому научила меня».
Кристина пообещала сделать всё возможное, чтобы воплотить в жизнь нереализованные мечты Марты и сохранить вечную память о ней. Она ушла в 23 года. Но успела сделать то, на что у других не хватает целой жизни — заставить людей смеяться сквозь слёзы и верить, что даже в самой тёмной ситуации можно найти повод для улыбки.
Прощание с Мартой Егиазаровой состоится 31 июля в Церкви Сурб Ованес Аветаранич в Краснодаре по адресу ул. Тургенева, 165. Начало в 12:00.