Рецидивистка получила 4 года и 3 месяца за украденный смартфон

Женщина выпивала алкоголь в компании знакомых. Уходя из квартиры, она забрала смартфон одного из участников застолья, пока тот спал. Потерпевший обратился в полицию, ущерб он оценил в 7 тысяч рублей. Злоумышленница продала украденный гаджет за 2 тысячи рублей женщине, которую случайно встретила на остановке. Полученные деньги она потратила на алкоголь. Как выяснилось, злоумышленница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от ограничения свободы. Также она отбывала наказание в исправительных колониях. На время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Суд назначил женщине 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Помимо этого, она должна выплатить потерпевшему 7 тысяч рублей за украденный телефон.