Полчища редких комаров-звонцов появились в Хабаровском крае

В национальном парке «Анюйский» имени В. К. Арсеньева сотрудники заметили большое количество комаров-звонцов. Обычно эти насекомые массово появляются с июня по август, однако нынешним летом их не наблюдали до середины июля, сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
В отличие от привычных кровососущих комаров, звонцы не кусают людей и животных. Их ротовой аппарат недоразвит, поэтому взрослые особи практически не способны питаться, а главной задачей их короткой жизни становится размножение.
Своё название этот вид комаров получил из-за характерного звона, который издают их крылья во время полёта. Самцов также можно отличить по необычным пушистым усикам, напоминающим птичьи перья, тогда как у самок они выглядят значительно скромнее.
«Комарами-звонцами питаются рыбы, птицы, насекомые, летучие мыши и лягушки», — рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Надежда Яворская.
Несмотря на непривычный внешний вид и многочисленные скопления, опасности для посетителей парка звонцы не представляют. При этом они служат важным звеном пищевой цепи и поддерживают природное равновесие на особо охраняемых территориях Приамурья.