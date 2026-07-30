Полчища редких комаров-звонцов появились в Хабаровском крае

В национальном парке «Анюйский» имени В. К. Арсеньева сотрудники заметили большое количество комаров-звонцов. Обычно эти насекомые массово появляются с июня по август, однако нынешним летом их не наблюдали до середины июля, сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».