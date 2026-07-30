Мэр Владивостока назвал главные итоги своей работы

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Глава Владивостока Константин Шестаков, который 30 июля был избран на новый срок, считает главным итогом своей первой «пятилетки» формирование команды и вовлеченность людей в преображение города.
«Это всегда люди и команда. Всегда, без исключения. Невозможно сказать, что какой-то сквер или сотни километров модернизированных сетей являются качественным итогом [работы за последние пять лет]. Здорово, что у нас получилось создать большую команду с правительством Приморского края, которая заинтересована в одном — благополучии, процветании любимого края, города Владивостока», — рассказал он ТАСС.
В качестве не менее важного итога он отметил вовлеченность горожан в жизнь Владивостока, которая проявляется, например, во время ежегодных народных голосований за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в этом процессе участвовало 82,7 тыс. жителей столицы Приморья, а за пять лет голосования собрали более 400 тыс. участников.
«Жители Владивостока своей вовлеченностью в голосование по формированию комфортной городской среды фактически показали, что они доверяют тому курсу, который сейчас наша огромная команда ведет в городе. Мне кажется, что с нескольких тысяч до 83 [тысяч участников] — вот тот путь, который мы прошли за эти несколько лет, — это хороший маркер доверия и вовлеченности. Мне кажется, что вот эти вещи действительно важны. Важны люди, которые верят, которые видят перспективу в любимом городе», — добавил мэр.
Как сообщал ТАСС, 30 июля Шестаков вновь избран на эту должность сроком еще на пять лет. За его кандидатуру, которую представил губернатор региона Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской Думы.
Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Окончил Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) по специальности «Мировая экономика», а также Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) по специальности «Юриспруденция». С июля 2021 года является главой города Владивостока. Входит в состав президиума регионального политического совета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».