В соседней с Пермским краем республике объявили режим «Опасность по БПЛА»

Режим «Опасность по БПЛА» объявили в соседнем с Пермским краем Татарстане, сообщает РСЧС республики.
Утром 30 июля в республике ввели особый режим для обеспечения безопасности населения. По данным онлайн-радара, на территории Татарстана зафиксировано не менее двух вражеских БПЛА. Угроза действует в Заинске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности», — сообщили в МЧС Татарстана.
В Казани и Нижнекамске введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, 29 июля республика подверглась массированной атаке ВСУ. Несколько беспилотников удалось сбить на подлёте к городам. Происшествий, связанных с БПЛА, зафиксировано не было.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что беспилотники ВСУ атаковали крупное промышленное предприятие в Перми. В результате атаки никто не пострадал.