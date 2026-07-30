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В соседней с Пермским краем республике объявили режим «Опасность по БПЛА»

Над Татарстаном зафиксировали беспилотники.

Режим «Опасность по БПЛА» объявили в соседнем с Пермским краем Татарстане, сообщает РСЧС республики.

Утром 30 июля в республике ввели особый режим для обеспечения безопасности населения. По данным онлайн-радара, на территории Татарстана зафиксировано не менее двух вражеских БПЛА. Угроза действует в Заинске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Необходимо принять меры безопасности», — сообщили в МЧС Татарстана.

В Казани и Нижнекамске введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Напомним, 29 июля республика подверглась массированной атаке ВСУ. Несколько беспилотников удалось сбить на подлёте к городам. Происшествий, связанных с БПЛА, зафиксировано не было.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что беспилотники ВСУ атаковали крупное промышленное предприятие в Перми. В результате атаки никто не пострадал.

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