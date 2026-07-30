В результате атаки на склад Wildberries в Пензенской области пострадал человек

Накануне, 29 июля, был эвакуирован логистический объект Wildberries в Рязани. Губернатор Павел Малков сообщил о пожаре на территории одного из предприятий во время отражения атаки беспилотников. Позднее RWB объявила о локализации пожара. По данным компании, большую часть товаров удалось сохранить, а зона их хранения оказалась почти не затронута.