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Сирены воздушной тревоги завоют в городе Новоаннинский

Сигнал о ракетной опасности передадут сегодня в городе Новоаннинский Волгоградской области. Жителей предупреждают.

Сигнал о ракетной опасности передадут сегодня в городе Новоаннинский Волгоградской области. Жителей предупреждают, что сирены будут звучать в учебном формате.

Вой сирен и специальные голосовые сообщения систем централизованного оповещения горожане услышат сегодня в 10:00. В администрации подчеркивают — тренировка пройдет для детальной отработки всех действий властей при получении реального сигнала о ракетной опасности.

Напомним, что этим летом в Волгограде и Волжском стали включать сигналы воздушной тревоги при возможной атаке ракетами. Услышавших эти звуки горожан просят перекрыть дома газ и воду и, взяв в руки «тревожный чемоданчик», без отлагательств спуститься в заглубленное помещение. Подробную инструкцию корреспонденты ИА «Высота 102» публиковали в отдельном материале.

Накануне сотрудники МЧС и администрации Волгограда наведались в подземные укрытия Центрального района. Судя по опубликованному фотоотчету, проверяющие заглянули в подземные паркинги на территории многоквартирных домов.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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