Сирены воздушной тревоги завоют в городе Новоаннинский

Напомним, что этим летом в Волгограде и Волжском стали включать сигналы воздушной тревоги при возможной атаке ракетами. Услышавших эти звуки горожан просят перекрыть дома газ и воду и, взяв в руки «тревожный чемоданчик», без отлагательств спуститься в заглубленное помещение. Подробную инструкцию корреспонденты ИА «Высота 102» публиковали в отдельном материале.