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Хабаровчан обучат управлять дронами и накормят солдатской кашей в день ВВО

Программа на Комсомольской площади начнётся в 17:00.

В Хабаровске 1 августа отметят 108-ю годовщину образования Восточного военного округа. Праздничные мероприятия пройдут на Комсомольской площади и в Окружном доме офицеров, сообщили в пресс-службе ВВО.

Программа на Комсомольской площади начнётся в 17:00. Перед горожанами выступят Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа и творческие коллективы Хабаровска, а полевые кухни угостят гостей солдатской кашей и горячим чаем.

На площади также оборудуют площадку для обучения управлению беспилотниками. Посетителям покажут инженерное оборудование, средства связи и радиоэлектронной борьбы, багги и квадроциклы.

В Окружном доме офицеров откроют выставки современной экипировки, беспилотных аппаратов, а также трофейного оружия и снаряжения. Свои площадки представят центр военно-спортивной подготовки «Воин» и Уссурийское казачье войско.

Отдельную экспозицию посвятят Хабаровскому процессу 1949 года. На празднике также будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту, где посетителям расскажут о вакансиях, условиях службы и социальных гарантиях.