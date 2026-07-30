Хабаровчан обучат управлять дронами и накормят солдатской кашей в день ВВО

В Хабаровске 1 августа отметят 108-ю годовщину образования Восточного военного округа. Праздничные мероприятия пройдут на Комсомольской площади и в Окружном доме офицеров, сообщили в пресс-службе ВВО.
Программа на Комсомольской площади начнётся в 17:00. Перед горожанами выступят Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа и творческие коллективы Хабаровска, а полевые кухни угостят гостей солдатской кашей и горячим чаем.
На площади также оборудуют площадку для обучения управлению беспилотниками. Посетителям покажут инженерное оборудование, средства связи и радиоэлектронной борьбы, багги и квадроциклы.
В Окружном доме офицеров откроют выставки современной экипировки, беспилотных аппаратов, а также трофейного оружия и снаряжения. Свои площадки представят центр военно-спортивной подготовки «Воин» и Уссурийское казачье войско.
Отдельную экспозицию посвятят Хабаровскому процессу 1949 года. На празднике также будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту, где посетителям расскажут о вакансиях, условиях службы и социальных гарантиях.