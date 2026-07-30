Индустриальный район Хабаровска останется без горячей воды на пять дней

Часть Индустриального района Хабаровска с 30 июля по 3 августа отключат от горячего водоснабжения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», энергетики проводят капитальный ремонт на тепломагистрали ТМ-17.
Ремонт ведется на нескольких участках в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду. Специалисты проведут монтаж временных обводных трубопроводов для подачи горячей воды, чтобы потребители оставались с коммунальными ресурсами на время работ.
Ограничения подачи горячей воды затронут дома на улицах: ул. Артемовская, ул. Айвазовского, ул. Ворошилова, ул. Герцена, ул. Краснореченская, ул. Малиновского, ул. Монтажная, ул. Менделеева, ул. Панфиловцев, ул. Рокоссовского, ул. Союзная, ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. Фурманова, ул. Черняховского.
О возобновлении теплоснабжения сообщат дополнительно.