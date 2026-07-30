Новости Нижегородской области 30 июля: новый тоннель метро и три дня ливня

30 июля в регионе обещает быть ненастным, с обильными дождями и даже с градом — выдержит ли коммунальная инфраструктура? Тем временем жизнь кипит на строительстве метро — там щит по имени «Алёна» выдвинулся на прокладку четвёртого тоннеля для новых станций. А в Стригине горела конюшня — лошадок спасали, как могли, некоторые разбегались по окрестностям, три лошади и три пони, увы, погибли в огне. С подробностями — nn.aif.ru.
Ливни, шторм и град: погода в Нижегородской области 30 июля.
Июль-грозник уходит шумно — власти Нижнего Новгорода готовятся к тому, что до конца месяца на город обрушится добрая половина месячной нормы осадков, до 40 мм. Коммунальщики чистят ливнёвки и заводят водооткачивающую технику.
Прогноз МЧС об усилении ветра до 19 м/с и локальном граде действует до конца суток 30 июля. Обещают также ухудшение видимости до 500 м, а это чревато как минимум дорожными инцидентами…
За справедливость на заправках: «чёт-нечет» на время отменят.
Ситуация с бензином в регионе постепенно нормализуется — всё можно слышать от водителя, что он залил полный бак без очереди. Тем не менее всем важно знать об одном важном решении областных властей: 1 августа, и только в этот день, вам зальют топливо независимо от номера автомобиля, правило «чёт-нечет» временно отменят.
Областное министерство энергетики и ЖКХ приняло такое решение, потому что на стыке июля и августа встретились два нечётных числа — 31 июля и 1 августа. Чтобы всё было по справедливости, один день будут заправлять всех!
Иные ограничения — например, по количеству отпускаемого бензина, — введённые на сетевых АЗС, никто не отменяет, пока собственник заправки не решит иначе.
Погибли три лошади и три пони: пожар в стригинской конюшне 30 июля.
Пожарным пришлось бороться с огнём в конном клубе на улице Зеленхозовской в посёлке Стригино. По данным Главного управления МЧС России, предварительная площадь пожара — 1500 квадратных метров.
Эвакуировали четырёх человек и 69 лошадей. Очевидцы пожара публиковали ролики с лошадками, стремительно разбегающимися с места ЧП. К сожалению, после ликвидации открытого горения МЧС сообщило, что в огне погибли три лошади и три пони.
Глубоко копают: четвёртый тоннель метро начали прокладывать в Нижнем Новгороде.
Новый этап начался на строительстве новых станций метро «Площадь Свободы» и «Сенная». Проходческий щит «Алёна» отправился прокладывать четвёртый и последний перегонный тоннель. Сестра «Алёны», щит «Евдокия», стартовав в мае, продвинулась уже на 150 метров, информируют метростроители.
«Алёне», которая весит около 600 тонн, предстоит пройти под улицей Горького 730 метров. Когда щиты завершат прокладку тоннелей, метростроители приступят к возведению собственно станций и вестибюлей.
А значит, мы всё ближе к тому, чтобы наконец услышать: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — “Площадь Свободы”».