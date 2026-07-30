Новости Нижегородской области 30 июля: новый тоннель метро и три дня ливня

30 июля в регионе обещает быть ненастным, с обильными дождями и даже с градом — выдержит ли коммунальная инфраструктура? Тем временем жизнь кипит на строительстве метро — там щит по имени «Алёна» выдвинулся на прокладку четвёртого тоннеля для новых станций. А в Стригине горела конюшня — лошадок спасали, как могли, некоторые разбегались по окрестностям, три лошади и три пони, увы, погибли в огне. С подробностями — nn.aif.ru.