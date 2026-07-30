Axios: Маск снова начнет финансировать республиканцев перед выборами в конгресс

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск отказался от планов по созданию новой политической партии. Это решение было продиктовано его желанием сконцентрироваться на бизнес-проектах, а также нежеланием ослаблять позиции Республиканской партии, отбирая у нее часть избирателей.