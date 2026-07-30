Axios: Маск снова начнет финансировать республиканцев перед выборами в конгресс

Миллиардер Илон Маск снова начинает деятельность своего политического фонда America PAC для финансовой поддержки Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс. Об этом сообщает Axios.
«Миллиардер Илон Маск включается в предвыборную гонку и готовит масштабные инвестиции в проект по повышению явки избирателей-республиканцев на промежуточных выборах», — говорится в публикации.
Отмечается, что согласно договоренностям с командой президента США Дональда Трампа комитет займется «работой на земле» — поквартирным обходам, цифровой рекламой и рассылкой для привлечения консервативных избирателей, которые обычно пропускают эти выборы. А остальные структуры республиканцев сосредоточат внимание на телевизионной рекламе.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск отказался от планов по созданию новой политической партии. Это решение было продиктовано его желанием сконцентрироваться на бизнес-проектах, а также нежеланием ослаблять позиции Республиканской партии, отбирая у нее часть избирателей.