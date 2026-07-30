Интерес россиян к нелегальным онлайн-казино упал до минимума с 2018 года

Доля брендов онлайн-казино, которые работают в теневом сегменте и не отчитываются перед регуляторами, в спросе на онлайн-гемблинг в России сократилась до 40% в июне, следует из данных аналитической платформы Blask (отслеживает поисковый спрос игроков), с которыми ознакомился «Ъ». Также, по их информации, это самый низкий показатель с 2018 года. Еще в январе 2026 года на нелегальный сегмент приходилось 47% совокупного интереса игроков. При этом растет доля у легальных букмекерских контор: в январе она составляла 52,8%, в июне — 60%.