Жителей Пензы предупредили о задымлении после атаки ВСУ на склад Wildberries

После атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области возникло задымление, которое может распространиться в сторону Пензы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.
«В связи с пожаром, возникшим в результате террористической атаки на склад Wildberries, наблюдается задымление, которое может двигаться в сторону города», — написал политик.
Денисов призвал жителей при появлении резкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице, особенно с детьми, а также ограничить прогулки с домашними животными.
Напомним, киевский режим дронами атаковал склад Wildberries. По предварительным данным, один человек получил травмы, сотрудники были эвакуированы. На месте работают пожарные.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ ударили по нескольким складам Wildberries на территории России. Под удар попал центр в Котловке, где погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали атаковали склад. Там травмы получили 61 человек, еще один погиб.