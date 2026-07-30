Жителей Пензы предупредили о задымлении после атаки ВСУ на склад Wildberries

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ ударили по нескольким складам Wildberries на территории России. Под удар попал центр в Котловке, где погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали атаковали склад. Там травмы получили 61 человек, еще один погиб.