Shot: Загримированный россиянин похитил из обменника на Пхукете 600 тысяч бат

Загримированный россиянин ограбил пункт обмена валюты в тайском Пхукете. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел 19 июля, однако следствие долго не могло установить личность подозреваемого — сперва считалось, что грабителем был замаскированный под иностранца гражданин Таиланда. Позже выяснилось, что преступником оказался 47-летний россиянин Виталий Кобин, который с 2025 года нелегально находился в королевстве и пользовался фальшивыми документами.
Злоумышленник заранее установил камеру в обменнике, чтобы узнать код от сейфа. Затем он надел очки и накладную бороду, забрался в помещение, ввел нужные цифры и ушел с 600 тысячами бат (более 1,5 миллиона рублей). Перед ограблением он также взламывал сайты онлайн-ставок и использовал чужие имена для бронирования авто и отелей.
Когда полицейские ворвались в его номер, они увидели лишь работающие камеры — грабитель следил за ними удаленно. Сейчас Кобин объявлен в национальный розыск, его ищут по всей территории Таиланда, говорится в сообщении.
Ранее в итальянской провинции Парма неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление частного музея — Фонда Маньяни-Рокка. Злоумышленники выкрали работы Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.