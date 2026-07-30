Shot: Загримированный россиянин похитил из обменника на Пхукете 600 тысяч бат

Злоумышленник заранее установил камеру в обменнике, чтобы узнать код от сейфа. Затем он надел очки и накладную бороду, забрался в помещение, ввел нужные цифры и ушел с 600 тысячами бат (более 1,5 миллиона рублей). Перед ограблением он также взламывал сайты онлайн-ставок и использовал чужие имена для бронирования авто и отелей.