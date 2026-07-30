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Лжеинвестор с сайта знакомств обманул хабаровчанку на 23 тысячи рублей

Собеседник рассказал, что занимается инвестициями, и предложил ей также попробовать заработать.

В Хабаровске 40-летняя жительница Центрального района потеряла 23 тысячи рублей после знакомства с мужчиной в интернете, сообщает hab.aif.ru.

Работающая финансовым менеджером женщина некоторое время общалась с новым знакомым на сайте знакомств. Собеседник рассказал, что занимается инвестициями, и предложил ей также попробовать заработать.

Хабаровчанка согласилась и по его указанию перевела 23 тысячи рублей на якобы брокерский счёт. В действительности деньги поступили на обычную банковскую карту, оформленную на физическое лицо.

Когда собеседник стал просить новые переводы, женщина заподозрила обман. Она нашла в интернете описание похожей мошеннической схемы и обратилась в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы», — сказал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.