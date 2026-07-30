Новосибирец выиграл в казино и попал в черные списки банков

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрел гражданский иск местного жителя к АО «Альфа-Банк», Банку ВТБ и Центральному банку России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Истец просил исключить информацию о себе из базы данных о случаях попыток осуществления переводов без согласия клиента. Суд установил, что после вывода выигрыша из онлайн-казино через третье лицо без его согласия мужчина был ограничен Центральным банком в доступе к системе дистанционного банковского обслуживания и включён в базу данных.
Коммерческие организации подтвердили обоснованность блокировки, поэтому ЦБ не снимал ограничения. В результате истец не мог распоряжаться собственными денежными средствами, получать заработную плату и осуществлять жизненно важные платежи.
«Разрешая заявленные требования, суд пришёл к выводу о том, что достаточных оснований к ограничению в праве на получение дистанционного банковского обслуживания на неопределённый срок не было. Такие меры, по смыслу закона, должны носить временный характер», — говорится в сообщении суда.
Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчиков пересмотреть статус истца в базе данных. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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