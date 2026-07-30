Новосибирец выиграл в казино и попал в черные списки банков

Истец просил исключить информацию о себе из базы данных о случаях попыток осуществления переводов без согласия клиента. Суд установил, что после вывода выигрыша из онлайн-казино через третье лицо без его согласия мужчина был ограничен Центральным банком в доступе к системе дистанционного банковского обслуживания и включён в базу данных.