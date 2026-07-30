500 многодетных семей края получили поддержку на развитие личных хозяйств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года адресную помощь на развитие личного подсобного хозяйства получили 500 многодетных семей Красноярского края. Больше всего соглашений заключили в Курагинском округе — 44, Минусинском — 42 и Каратузском — 38.
Выплата до 70 тысяч рублей предназначена для семей с тремя и более детьми, располагающих участком для ведения личного подсобного хозяйства. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Обратиться за поддержкой можно один раз в год, при этом общая сумма выплат за три года не может превышать 150 тысяч рублей.
Средства разрешено направить на покупку домашнего скота, птицы, пчел, кормов, семян, саженцев, сельскохозяйственной техники и инвентаря. При обращении семье необходимо обосновать, как приобретение поможет увеличить ее доход. Поддержка предоставляется при реализации национального проекта «Семья».
«Помимо очевидной экономии на продуктах и улучшения качества питания, совместный труд объединяет родителей и детей, учит ребят ценить результат своего труда и брать на себя ответственность. Кроме того, для многих семей это становится первым шагом к самозанятости и стабильному дополнительному заработку», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Помощью уже дважды воспользовалась семья Ольги и Андрея Сенченко из Емельяновского округа, воспитывающая пятерых детей. В 2024 году супруги приобрели теплицу, а в 2026-м — саженцы плодовых деревьев и ягодных культур. Ольга работает воспитателем и сейчас находится в декретном отпуске, Андрей выращивает домашнюю птицу, плодово-ягодные и тепличные культуры.
Заявления принимают до 1 октября через портал госуслуг, МФЦ и территориальные отделения социальной защиты. Подробные условия размещены на сайте министерства социальной политики края.