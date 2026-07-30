500 многодетных семей края получили поддержку на развитие личных хозяйств

Выплата до 70 тысяч рублей предназначена для семей с тремя и более детьми, располагающих участком для ведения личного подсобного хозяйства. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Обратиться за поддержкой можно один раз в год, при этом общая сумма выплат за три года не может превышать 150 тысяч рублей.