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На Дону идёт расчистка улиц от поваленных ураганом деревьев

На Дону коммунальные службы расчищают улицы от более чем двух тысяч поваленных ураганом деревьев.

В Ростовской области продолжается ликвидация последствий циклона. На заседании регионального оперативного штаба губернатор Юрий Слюсарь сообщил о ходе работ и приоритетных задачах по восстановлению инфраструктуры.

По предварительным оценкам, в 23 муниципалитетах области необходимо убрать свыше двух тысяч поваленных деревьев. В первую очередь силы брошены на распил и вывоз деревьев, которые блокируют работу дорожной и коммунальной инфраструктуры.

В Ростове все высоковольтные линии уже освобождены от упавших деревьев. Работы во всех районах региона ведутся в непрерывном режиме до полного восстановления состояния улиц и безопасного движения.

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