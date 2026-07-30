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В селе в Красноярском крае эвакуировали 15 человек из затопленных после дождей домов

В селе Ермаковское Красноярского края из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Оя. Затопило 11 приусадебных участков и 6 жилых домов.

В селе Ермаковское Красноярского края из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Оя. Затопило 11 приусадебных участков и 6 жилых домов, сообщили в краевом МЧС.

Вода поднялась выше критической отметки — к утру 30 июля уровень достиг 318 см при максимально допустимых 290 см. Специалисты Шушенской спасательной станции и сотрудники МЧС эвакуировали из подтопленных домов 15 человек, в том числе четверых детей.

Люди разместились у родственников и знакомых, в пункте временного размещения вместимостью никто не находится.

На месте работают 22 спасателя и 10 единиц техники.

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