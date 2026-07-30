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Запись по телефону к врачу расширят ещё на 26 больниц Хабаровского края

Пациенты смогут быстрее записываться на приём и вызывать врача на дом без ожидания ответа регистратуры.

В Хабаровском крае ещё 26 медицинских организаций подключат к единому контакт-центру по номеру 122. Пациенты смогут быстрее записываться на приём и вызывать врача на дом без ожидания ответа регистратуры, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Если линия поликлиники занята, уже через 20 секунд звонок принимает голосовой помощник. Он может оформить запись к специалисту или вызов врача, а более сложные вопросы автоматически передаёт оператору, который видит актуальное расписание медиков в системе «БАРС».

Первые 19 учреждений Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Эльбана присоединились к контакт-центру в конце 2025 года. После нового расширения единая телефонная система охватит почти все организации первичной медицинской помощи в крае.

Операторы также получили возможность переводить обращения во все 40 подразделений скорой помощи региона. За нагрузкой на регистратуры в реальном времени следит ситуационный центр: когда на линии скапливается очередь, часть звонков забирает служба 122, а данные передают руководству больницы или поликлиники.

С начала 2026 года контакт-центр принял 1 миллион 32 тысячи звонков. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а после окончания смены можно заказать обратный звонок. Позвонить по номеру 122 можно бесплатно.

Кроме записи к врачам, операторы консультируют жителей по медицинским вопросам и мерам поддержки участников СВО и их семей. Часть типовых обращений также принимает чат-бот «Доктор Миша», запущенный в мессенджере MAX.