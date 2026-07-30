В Красноярске завершили ремонт путепровода на улице Авиаторов

В Красноярске подрядчик завершил ремонт путепровода на улице Авиаторов. За неполные три месяца там привели в порядок деформационные швы, восстановили водоотвод, уложили новый асфальт на проезжей части и покрасили пешеходное ограждение. [caption id= «attachment_372566» align= «alignnone» width= «1241»] Фото: admkrsk.ru[/caption] На этой неделе рабочие перешли к следующему объекту — путепроводу на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3, где выполнят аналогичный комплекс работ. Сейчас на Пограничников уже начали разбирать асфальтобетонное покрытие в районе деформационных швов. Работы идут на двух крайних правых полосах. Полностью перекрывать движение по путепроводу не планируют. Подрядчик будет работать участками по две полосы с одной и другой стороны, постепенно переходя дальше. Ограничения движения на объекте будут действовать до конца сентября. Параллельно ремонт продолжается на Октябрьском и Коркинском мостах. На Октябрьском мосту обновят выделенную полосу для автобусов, заменят парапетные и бортовые ограждения. Сейчас завершается замена парапетов по направлению с правого берега на левый, затем рабочие перейдут к бордюрам на остановках. Движение по автобусной полосе ограничено. [caption id= «attachment_372567» align= «alignnone» width= «1272»] Фото: admkrsk.ru[/caption] На Коркинском мосту, известном как 777, меняют деформационные швы и обновляют асфальт. Основные работы ведутся ночью с 21:00 до 06:00 по полосам с реверсивным проездом. Днем движение открывают по всей ширине, кроме периодов, когда бетону в пришовной зоне нужно набрать прочность. О таких ограничениях жителей предупреждают заранее. Всего в этом году в Красноярске приведут в порядок четыре моста. На работы из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей. По контракту подрядчик должен дать гарантию на разные виды работ от 3 до 6 лет. Основной объем планируют выполнить до конца сентября, полностью завершить ремонт — до конца ноября.