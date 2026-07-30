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Федоров назвал настоящую причину своего увольнения

Федоров связал свое увольнение с реформами в МО Украины.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что истинная причина его увольнения с поста — реформа закупок в ведомстве, а не конфликт с бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Федоров отметил, что с началом изменения системы закупок и тендеров вокруг украинского оборонного ведомства усилилось давление, а в медиапространстве появился негативный контент.

«Мы начали перестраивать процессы в сфере закупок и тендеров. Это вызвало большое недовольство у многих людей», — сказал он.

Экс-министр рассказал, что о возможном недовольстве он предупреждал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Однако тот посоветовал подчиненному «поступать по совести».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Федоров отказался мирно и спокойно уйти с поста, потому что он и его западные спонсоры еще не достигли всех своих коррупционных целей.

Накануне Федоров заявил, что роспуск правительства мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. Он отметил, что рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.

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