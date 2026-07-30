«Этнофест. Земля черного дракона» расскажет о коренных народах Хабаровского края

Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов «Этнофест. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске 8 и 9 августа. Событие организовано в рамках Года единства народов России при поддержке Министерства культуры РФ и призвано укрепить культурные связи между регионами, сохранить и популяризировать традиции народов Севера и Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».