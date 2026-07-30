«Этнофест. Земля черного дракона» расскажет о коренных народах Хабаровского края

Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов «Этнофест. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске 8 и 9 августа. Событие организовано в рамках Года единства народов России при поддержке Министерства культуры РФ и призвано укрепить культурные связи между регионами, сохранить и популяризировать традиции народов Севера и Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В фестивале заявлены хореографические, вокальные, фольклорные и песенно-танцевальные коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, атлеты по национальным видам спорта, а также исследователи, работающие над сохранением исчезающих языков.
Мероприятия пройдут на трех площадках: в Хабаровском краевом дворце культуры профсоюзов, Доме народного творчества и на сценическом комплексе стадиона имени Ленина у колеса обозрения.
8 августа фестиваль торжественно откроют во Дворце культуры профсоюзов. Там же состоятся конкурсные просмотры, будут работать выставка и ярмарка изделий мастеров.
Второй день начнется в Доме народного творчества деловой встречей, посвященной сохранению языков КМНС. Во Дворце культуры профсоюзов пройдет церемония награждения победителей.
Во второй половине дня с 15.30 на стадионе имени Ленина развернется концертная программа. Вниманию гостей фестиваля будут представлены интерактивные зоны, выставка, ярмарка, мастер-классы, презентация блюд национальной кухни и показательные выступления по национальным видам спорта.
В гала-концерте примут участие гости из других регионов России: заслуженный коллектив народного творчества — эвенский ансамбль «Нургэнэк» из Камчатского края и фольклорный ансамбль «Чиргилчин» из Республики Тыва.
Завершит вечер огненное шоу.