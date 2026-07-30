В Перми станет больше профильных классов для школьников

Старшеклассники могут проходить оплачиваемые стажировки и получать корпоративные стипендии. Представители предприятий проводят для школьников экскурсии и мастер-классы, а также предлагают им попробовать решить реальные рабочие задачи. Это помогает подросткам заранее понять, какая профессия им подходит и где в будущем можно будет работать.