В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

Ранее KP.RU сообщал, что компании в России могут переходить на разные варианты рабочей недели. В том числе на четырехдневную. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что переход возможен в случае, если это устраивает и работодателя, и сотрудников.