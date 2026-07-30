В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта РФ.
Согласно новым нормам, рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены — 10 часов, за исключением отдельных категорий, для которых она может быть увеличена до 12 часов.
При сменах более четырех часов водителям будут предоставлять обязательные перерывы. Еженедельный отдых составит не менее 45 часов с возможностью сокращения до 24 часов при последующей компенсации.
Нормы распространяются на профессиональных водителей и работодателей в сфере перевозок. В рабочее время будут включаться периоды управления автомобилем, специальные паузы для восстановления сил и выполнение других обязанностей.
Ранее KP.RU сообщал, что компании в России могут переходить на разные варианты рабочей недели. В том числе на четырехдневную. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что переход возможен в случае, если это устраивает и работодателя, и сотрудников.