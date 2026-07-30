Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 сентября изменятся правила работы и отдыха водителей

Минтранс России обновил нормы режима труда и отдыха водителей.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта РФ.

Согласно новым нормам, рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены — 10 часов, за исключением отдельных категорий, для которых она может быть увеличена до 12 часов.

При сменах более четырех часов водителям будут предоставлять обязательные перерывы. Еженедельный отдых составит не менее 45 часов с возможностью сокращения до 24 часов при последующей компенсации.

Нормы распространяются на профессиональных водителей и работодателей в сфере перевозок. В рабочее время будут включаться периоды управления автомобилем, специальные паузы для восстановления сил и выполнение других обязанностей.

Ранее KP.RU сообщал, что компании в России могут переходить на разные варианты рабочей недели. В том числе на четырехдневную. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что переход возможен в случае, если это устраивает и работодателя, и сотрудников.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше