В Москве начали делить наследство актера и поэта Михаила Ножкина

Кроме того, в его Ножкин создал такие композиции, как «Россия», «Солдатский вальс», «Баллада о матери», «Марш победителей» и множество других стихотворных произведений, которые он нередко исполнял сам под гитару. Всего перу Ножкина принадлежат несколько сотен стихотворений и песен, многие из которых вошли в его авторские сборники и пластинки.