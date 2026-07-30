В Москве начали делить наследство актера и поэта Михаила Ножкина

В Москве открыто наследственное дело после смерти народного артиста РСФСР, актера и автора песен Михаила Ножкина. Он скончался 22 июня 2026 года.
«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах, с которыми ознакомился aif.ru. Как уточняется, дело ведет один из столичных нотариусов.
Согласно открытым данным в состав наследства могут входить квартира в Москве и дача в Подмосковье. Об этом рассказывала невестка артиста Лидия Кудрявцева (вдова его покойного пасынка). Основным и главным претендентом на имущество Ножкина считался его внебрачный сын Михаил Колосов, которому актер, по данным СМИ, завещал столичную квартиру.
Ранее само завещание и родственные связи стали предметом споров. Невестка покойного, которая была рядом с ним в последние дни, категорически опровергает родство Михаила Колосова с артистом. При этом Кудрявцева подтвердила, что у Ножкина действительно есть другой внебрачный сын по имени Михаил.
Сам Михаил Колосов в интервью изданию сообщал, что узнал о существовании завещания из прессы и не намерен «воевать» за наследство.
Наследственное дело обязательно открывается, даже если умерший оставил завещание. Наличие этого документа не отменяет оформление прав у нотариуса, а лишь определяет круг лиц, которые получат имущество. В случае с Ножкиным, если завещание будет оспорено или признано недействительным, в силу вступят наследники по закону.
Михаил Иванович Ножкин (1937−2026) — народный артист РСФСР, советский и российский актёр театра и кино, поэт, бард и автор-исполнитель песен преимущественно патриотической и военно-мемориальной тематики.
Самая известная его песня — «Последний бой» (слова и музыка), прозвучавшая в эпопее «Освобождение» и ставшая неофициальным гимном ветеранов. Также он написал слова к песне «Поклонимся великим тем годам» (музыка Александры Пахмутовой) — это один из главных музыкальных символов Дня Победы.
Кроме того, в его Ножкин создал такие композиции, как «Россия», «Солдатский вальс», «Баллада о матери», «Марш победителей» и множество других стихотворных произведений, которые он нередко исполнял сам под гитару. Всего перу Ножкина принадлежат несколько сотен стихотворений и песен, многие из которых вошли в его авторские сборники и пластинки.