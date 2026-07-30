Пьяный пенсионер попал под поезд на станции Козулька и погиб

На станции Козулька в Красноярском крае пассажирский поезд смертельно травмировал 69-летнего мужчину, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Трагедия произошла 29 июля. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал переходить железнодорожные пути, не дождавшись окончания движения поезда, и попал под последний вагон. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Красноярский следственный отдел на транспорте проводит проверку. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
В КрасЖД напоминают, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Запрещается стоять в междупутье при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.
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