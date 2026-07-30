Пьяный пенсионер попал под поезд на станции Козулька и погиб

В КрасЖД напоминают, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Запрещается стоять в междупутье при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.