Депутат Немкин предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники сообщают об «истечении срока» сим-карты

В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, при которой аферисты представляются сотрудниками сотовых операторов и заявляют абоненту об истечении срока действия его номера. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам депутата, под предлогом продления обслуживания преступники создают искусственное ощущение срочности, чтобы заставить человека выполнить несколько простых действий.
«Основная цель мошенников — получить код подтверждения из СМС, объясняя это необходимостью дистанционно оформить новый договор или продлить действие сим-карты. На самом деле этот код используется вовсе не для обслуживания номера, а для получения доступа к сервисам, привязанным к телефону пользователя», — отметил Немкин.
Получив доступ, злоумышленники подключают переадресацию звонков и сообщений через личный кабинет жертвы. В результате все одноразовые пароли от банков и уведомления от госуслуг начинают поступать на подконтрольный преступникам номер, что открывает им путь к краже средств и взлому аккаунтов.
Антон Немкин подчеркнул, что подобные схемы основаны на социальной инженерии и страхе человека остаться без связи. Он призвал россиян помнить, что операторы связи никогда не отключают действующие номера из-за «истечения срока службы» сим-карты и не запрашивают коды из СМС по телефону.
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