Вылет из Братска в Новосибирск задерживается из-за неисправности самолета

Вылет рейса из Братска в Новосибирск по-прежнему откладывается. Напомним, утром 30 июля 2026 аэропорт накрыл густой туман, из-за чего самолет из Новосибирска не мог приземлиться. Процедуру ограниченной видимости сняли только в 10:02, борт сел в 10:49. Но на этом проблемы не закончились. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, у судна обнаружили техническую неисправность, и авиакомпания решила не рисковать.