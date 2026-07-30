Вылет из Братска в Новосибирск задерживается из-за неисправности самолета

Вылет рейса из Братска в Новосибирск по-прежнему откладывается. Напомним, утром 30 июля 2026 аэропорт накрыл густой туман, из-за чего самолет из Новосибирска не мог приземлиться. Процедуру ограниченной видимости сняли только в 10:02, борт сел в 10:49. Но на этом проблемы не закончились. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, у судна обнаружили техническую неисправность, и авиакомпания решила не рисковать.
— Обратный рейс на данном самолете отменили, за пассажирами отправили резервный борт. Вместе с ним прилетит технический специалист, который проверит неисправное судно. На рейс зарегистрированы 78 человек. В аэропорту им раздают питьевую воду, а если задержка превысит четыре часа, предоставят горячее питание. Для семей с детьми открыта комната матери и ребенка, — добавили работники аэропорта.
Уточнить время вылета можно по телефону справочной: