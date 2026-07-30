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Важнейшую тепломагистраль Индустриального района Хабаровска готовят к зиме

На время ремонта горячей воды не будет у потребителей, проживающих на нескольких улицах краевой столицы.

В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду проводятся работы по капитальному ремонту тепломагистрали ТМ-17. В работе у энергетиков находятся сразу несколько участков.

С 30 июля по 3 августа будет проводиться монтаж временных обводных трубопроводов для подачи горячей воды. Это необходимо, чтобы потребители оставались с коммунальными ресурсами на время работ.

До 3 августа ограничения подачи горячей воды затронут дома на улицах: ул. Артёмовская, ул. Айвазовского, ул. Ворошилова, ул. Герцена, ул. Краснореченская, ул. Малиновского, ул. Монтажная, ул. Менделеева, ул. Панфиловцев, ул. Рокоссовского, ул. Союзная, ул. Суворова, ул. Сурикова, ул. Фурманова, ул. Черняховского.