Новая дорожная разметка появляется на улицах Владивостока

Обновлением разметки на улицах Владивостока бригады дорожников занимаются практически каждую ночь, если позволяет погода, отмечает пресс-служба мэрии. На этой неделе помимо осевых линии на Катерной, они занимались нанесением бело-желтых линий на пешеходных переходах на улицах Петра Великого, Корабельной Набережной, Гродекова и Университетском проспекте.
«Разметку наносим краской и термопластиком, выбор материала зависит от загруженности участка. Чтобы сделать полосы видимыми в темноте, на свежую разметку сразу же распределяем специальные микроскопические стеклошарики. Именно они отражают свет фар и делают линии заметными», — рассказали дорожники.