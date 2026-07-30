Новая дорожная разметка появляется на улицах Владивостока

Обновлением разметки на улицах Владивостока бригады дорожников занимаются практически каждую ночь, если позволяет погода, отмечает пресс-служба мэрии. На этой неделе помимо осевых линии на Катерной, они занимались нанесением бело-желтых линий на пешеходных переходах на улицах Петра Великого, Корабельной Набережной, Гродекова и Университетском проспекте.