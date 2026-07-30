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Новая дорожная разметка появляется на улицах Владивостока

Минувшей ночью рабочие муниципальной службы «Содержание городских территорий» наносили сплошные и прерывистые линии, стрелки и островки безопасности обновили на улице Катерной. Работы проводят и в других районах.

Источник: Администрация Владивостока

Обновлением разметки на улицах Владивостока бригады дорожников занимаются практически каждую ночь, если позволяет погода, отмечает пресс-служба мэрии. На этой неделе помимо осевых линии на Катерной, они занимались нанесением бело-желтых линий на пешеходных переходах на улицах Петра Великого, Корабельной Набережной, Гродекова и Университетском проспекте.

«Разметку наносим краской и термопластиком, выбор материала зависит от загруженности участка. Чтобы сделать полосы видимыми в темноте, на свежую разметку сразу же распределяем специальные микроскопические стеклошарики. Именно они отражают свет фар и делают линии заметными», — рассказали дорожники.