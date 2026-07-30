Пекло: Зеленский нарушил дипломатический протокол во время визита в Польшу

— Если президент Зеленский встретился с президентом (США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом — прим. «ВМ») Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так, — сказал дипломат в интервью изданию Fakt.