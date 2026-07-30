Пекло: Зеленский нарушил дипломатический протокол во время визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил дипломатический протокол во время визита в Польшу, не встретившись с польским президентом Каролем Навроцким, заявил бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло.
— Если президент Зеленский встретился с президентом (США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом — прим. «ВМ») Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так, — сказал дипломат в интервью изданию Fakt.
Пекло отметил, что в соответствии с процедурой переговоры должны были пройти между главами государств. Он также подчеркнул, что считает странной ситуацию, при которой информация о встрече Зеленского с Трампом передается только премьеру Польши, тогда как подобные вопросы должны обсуждаться на уровне президентов.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые проходили 28 июля в Белом доме, завершились менее чем через час. Они проводились в закрытом формате, журналистов в Овальный кабинет не пустили.
Украинский лидер, в свою очередь, сообщил, что поговорил с американским президентом о производстве ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимости «активизировать дипломатический процесс».
По словам главы Государственного департамента США Марко Рубио, президент страны считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.