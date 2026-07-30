Свыше 20 тысяч нижегородцев получили новую семейную выплату от СФР

Прием заявлений стартовал 1 июня, и за неполные два месяца нижегородцам перечислили 541 млн рублей. В ближайшее время выплату получат еще 19 тысяч родителей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально как разница между стандартным налогом в 13% и льготной ставкой в 6%. Доход на члена семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.