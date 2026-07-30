Свыше 20 тысяч нижегородцев получили новую семейную выплату от СФР

Более 20 тысяч жителей Нижегородской области уже получили новую семейную выплату Социального фонда России для работающих родителей. Мера поддержки рассчитана на семьи с двумя и более детьми и предусматривает возврат части НДФЛ, уплаченного за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Прием заявлений стартовал 1 июня, и за неполные два месяца нижегородцам перечислили 541 млн рублей. В ближайшее время выплату получат еще 19 тысяч родителей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально как разница между стандартным налогом в 13% и льготной ставкой в 6%. Доход на члена семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.
Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Средства может оформить каждый из работающих родителей. Выплата дополняет региональные меры поддержки, действующие в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» и нацпроекта «Семья».
Ранее сообщалось, что нижегородским учителям готовят дополнительные меры поддержки.