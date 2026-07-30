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Под Минском годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу

Под Минском годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу с подсветкой.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Боровляны Минского района годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу с подсветкой. Об этом пишет pristalica.by по данным Минского райотдела Следственного комитета.

Все произошло 27 июля в частном доме. Мальчик 2025 года рождения сумел дотянуться до зеркала с декоративной подсветкой. Так получилось, что ребенок схватил рукой электрический патрон. В результате малыш получил сильный удар электротоком.

Ребенок получил ожог левой кисти, с травмами он доставлен в больницу. К счастью, угрозы жизни мальчика нет, его состояние стабильно.

А материалы для проверку переданы в РУВД.

Ранее мы писали, что делает милиция после видео из Борисова, где дети закопали щенков и сняли это на камеру.