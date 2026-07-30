Под Минском годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу

В деревне Боровляны Минского района годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу с подсветкой. Об этом пишет pristalica.by по данным Минского райотдела Следственного комитета.
Все произошло 27 июля в частном доме. Мальчик 2025 года рождения сумел дотянуться до зеркала с декоративной подсветкой. Так получилось, что ребенок схватил рукой электрический патрон. В результате малыш получил сильный удар электротоком.
Ребенок получил ожог левой кисти, с травмами он доставлен в больницу. К счастью, угрозы жизни мальчика нет, его состояние стабильно.
А материалы для проверку переданы в РУВД.
Ранее мы писали, что делает милиция после видео из Борисова, где дети закопали щенков и сняли это на камеру.