В России появится единый реестр банковских карт: что изменится для владельцев Visa и Mastercard

С 1 сентября 2026 года в России начнет работу единая система учета платежных карт, созданная для борьбы с дропперством и финансовым мошенничеством. Как рассказали РИА Новости эксперты финансовой сферы, нововведение затронет абсолютно все карты, выпущенные российскими банками.
Что будет учитываться? По словам директора по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлии Суворовой, в базу попадут не только новые выпуски, но и уже существующие карты всех платежных систем, включая ранее выпущенные Visa и Mastercard. В реестре также будут числиться карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.
«Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми “дропперскими” схемами, но порождает много вопросов у клиентов банков», — отметил председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что паниковать владельцам больших коллекций пластика пока не стоит. Ограничение вступает в силу позже самой системы:
С 1 сентября 2026 года: запускается сам учет всех существующих карт. С 1 сентября 2027 года: вводится лимит на выдачу новых карт (не более 20 штук в одни руки).
Алексей Кузьмин подчеркнул, что автоматического принудительного закрытия действующих карт не произойдет — они продолжат работать до конца своего срока.
«Ограничение коснется только выдачи новых карт. С 1 сентября 2027 года, если у вас на руках уже 20 карт, вы не сможете открыть новую карту ни в одном банке, вам откажут», — пояснил он.
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