В России появится единый реестр банковских карт: что изменится для владельцев Visa и Mastercard

Что будет учитываться? По словам директора по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлии Суворовой, в базу попадут не только новые выпуски, но и уже существующие карты всех платежных систем, включая ранее выпущенные Visa и Mastercard. В реестре также будут числиться карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.