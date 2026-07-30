Лунный календарь красоты на август 2026: Какие даты могут испортить стрижку и окрашивание

Луна действительно влияет на движение огромных масс воды на Земле, поскольку её притяжение участвует в формировании приливов и отливов. Человеческий организм также во многом состоит из воды, в традиционных лунных практиках смену фаз связывают с изменением самочувствия, настроения и восприимчивости к различным процедурам. По этой логике растущая Луна считается временем обновления и активного роста, а убывающая периодом избавления от лишнего и закрепления результата. Именно поэтому при выборе даты для стрижки, окрашивания, маникюра и других процедур многие ориентируются не только на свободное время мастера, но и на положение спутника Земли.