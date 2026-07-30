Амур затопил нижний ярус набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске

В последнее время уровень воды в Амуре стал заметно расти из-за прошедших в его бассейне дождей. По данным Дальневосточного УГМС, сейчас уровень воды в Амуре возле Хабаровска на два метра превышает норму, а в течение двух суток он может подняться еще на 10−15 сантиметров и достигнуть к концу июля 380−400 сантиметров. При этом уровень неблагоприятных явлений возле Хабаровска начинается с 450 сантиметров. Впрочем, первые признаки подъема воды видны уже сейчас на набережной Амура в Хабаровске. Так, несколько дней назад река полностью затопила весь нижний ярус набережной стадиона имени Ленина (от Амурского утеса до открытого бассейна). Зашла речная вода и на новый нижний ярус набережной, построенный в прошлом году возле затона яхт-клуба: он сейчас подтоплен примерно на половину, а все оборудование с него временно перенесено на верхний ярус. Впрочем, это нисколько не мешает многим горожанам, особенно подросткам и детям, кататься по затопленному нижнему ярусу набережной на велосипедах и самокатах, а также гулять по мутной речной воде пешком. Некоторые и вовсе устроили рыбалку прямо в амурской воде. Также разлив реки вызвал большой ажиотаж у хабаровчан и китайских туристов, многие из которых специально приехали на набережную, чтобы сфотографироваться на фоне разлившейся реки. Однако не стоит забывать, что такие развлечения на затопленной набережной могут быть весьма опасны, о чем напоминают установленные там таблички. В частности, детям не стоит сейчас спускаться на нижний ярус набережной без сопровождения родителей, чтобы не допустить возникновения несчастных случаев. Водная стихия выглядит очень красиво, но обращаться с ней нужно максимально аккуратно.