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Хабаровчанка поверила лжеброкеру и потеряла 43 тысячи

67-летней жительнице Ванинского района позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании и предложил выгодно вложить деньги для повышения уровня жизни. Позже позвонили повторно и убедили пенсионерку установить приложения для инвестиционных операций. Доверившись, женщина перевела на счета аферистов около 43 тысяч рублей. Осознала обман только после разговора с дочерью, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за.

67-летней жительнице Ванинского района позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании и предложил выгодно вложить деньги для повышения уровня жизни. Позже позвонили повторно и убедили пенсионерку установить приложения для инвестиционных операций. Доверившись, женщина перевела на счета аферистов около 43 тысяч рублей. Осознала обман только после разговора с дочерью, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.