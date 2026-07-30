Хабаровчанка поверила лжеброкеру и потеряла 43 тысячи

67-летней жительнице Ванинского района позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании и предложил выгодно вложить деньги для повышения уровня жизни. Позже позвонили повторно и убедили пенсионерку установить приложения для инвестиционных операций. Доверившись, женщина перевела на счета аферистов около 43 тысяч рублей. Осознала обман только после разговора с дочерью, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за.