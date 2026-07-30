Новое место для отдыха появится в посёлке Заветы Ильича

По плану, в порядок приведут участок пешеходной аллеи Набережной вдоль Приморского бульвара на примыкании со спуском к Смотровой площадке на береговом склоне бухты Западная. На площадке установят малые архитектурные формы, скамьи, оборудуют парковку для велосипедов, освещение.