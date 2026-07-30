Новое место для отдыха появится в посёлке Заветы Ильича

В посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района благоустраивают зону отдыха на набережной. Общественное пространство стало победителем конкурса проектов благоустройства в прошлом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новую площадку оборудуют по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
За проект «Зона отдыха для велосипедистов на набережной» в прошлом году проголосовало большинство жителей посёлка.
По плану, в порядок приведут участок пешеходной аллеи Набережной вдоль Приморского бульвара на примыкании со спуском к Смотровой площадке на береговом склоне бухты Западная. На площадке установят малые архитектурные формы, скамьи, оборудуют парковку для велосипедов, освещение.
В настоящее время завершены подготовительные земляные работы, установлен бордюрный камень, произведена отсыпка щебнем.
Завершить благоустройство планируют до осени этого года.