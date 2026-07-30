Внебрачный сын Жириновского Олег: «Я не собираюсь зарабатывать на памяти отца»

Прошло четыре года с момента ухода из жизни Владимира Жириновского, но память о легендарном политике продолжает жить. О том, как продолжается раздел имущества Владимира Вольфовича рассказал его внебрачный сын Олег Жириновский (Эйдельштейн) в беседе с KP.RU.
Сын политика отметил, что пока не вкладывает средства в ремонт и благоустройство дома, поскольку ждет решения суда о своих правах на эту собственность.
«Понятно, что уже веранда потемнела, надо ее делать, еще что-то, но я пока сюда особо не вкладываюсь. Зачем, если меня хотят выселить? Когда суд подтвердит, что это мой дом, тогда и начну обустраивать музей. Вход будет бесплатным, я не собираюсь зарабатывать на памяти отца», — уточнил мужчина в разговоре с KP.RU.
При этом Олег Эйдельштейн объяснил, что недавно он поменял фамилию на Жириновский. Мужчина поделился, что был единственным, кто был рядом с отцом в последние дни. Сменив фамилию он хочет быть рядом с покинувшим мир родственником.