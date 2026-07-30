Внебрачный сын Жириновского Олег: «Я не собираюсь зарабатывать на памяти отца»

«Понятно, что уже веранда потемнела, надо ее делать, еще что-то, но я пока сюда особо не вкладываюсь. Зачем, если меня хотят выселить? Когда суд подтвердит, что это мой дом, тогда и начну обустраивать музей. Вход будет бесплатным, я не собираюсь зарабатывать на памяти отца», — уточнил мужчина в разговоре с KP.RU.