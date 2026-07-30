«Инструмент или зависимость»: Врач предупредила об опасности увлечения ИИ на работе

Россиянам напомнили о риске зависимости от искусственного интеллекта, в том числе в рабочих процессах. О том, как ее вычислить, KP.RU рассказала детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская.
«Есть такой отдельный вид зависимости, когда ИИ становится единственным другом, советчиком и спутником жизни. В таком случае человек перестает нуждаться в других людях, ограничивает свой круг общения и строит свою жизнь исключительно в коммуникации с ИИ», — отметила она.
В работе же искусственный интеллект может выполнять две разные роли. Он может быть просто инструментом, а может стать — настоящей зависимостью.
«Например, можно быстро искать нужную информацию и не тратить на это много времени. В то же время можно просить ИИ генерировать контент, писать за себя статью, книгу или научное исследование. В первом случае — это инструмент. Во втором — замена себя ИИ, которая, кстати, часто бывает совсем не удачной», — сказала Преображенская.
Специалист также назвал основные недостатки контента, сгенерированного нейросетями. Преображенская отметила, что ИИ-текст можно вычислить по логическим сбоям и шаблонности.
Однако выбор стратегии работы с ИИ остается за самим пользователем, добавила невролог.
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