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«Инструмент или зависимость»: Врач предупредила об опасности увлечения ИИ на работе

Невролог Преображенская описала, как распознать зависимость от ИИ на работе.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили о риске зависимости от искусственного интеллекта, в том числе в рабочих процессах. О том, как ее вычислить, KP.RU рассказала детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская.

«Есть такой отдельный вид зависимости, когда ИИ становится единственным другом, советчиком и спутником жизни. В таком случае человек перестает нуждаться в других людях, ограничивает свой круг общения и строит свою жизнь исключительно в коммуникации с ИИ», — отметила она.

В работе же искусственный интеллект может выполнять две разные роли. Он может быть просто инструментом, а может стать — настоящей зависимостью.

«Например, можно быстро искать нужную информацию и не тратить на это много времени. В то же время можно просить ИИ генерировать контент, писать за себя статью, книгу или научное исследование. В первом случае — это инструмент. Во втором — замена себя ИИ, которая, кстати, часто бывает совсем не удачной», — сказала Преображенская.

Специалист также назвал основные недостатки контента, сгенерированного нейросетями. Преображенская отметила, что ИИ-текст можно вычислить по логическим сбоям и шаблонности.

Однако выбор стратегии работы с ИИ остается за самим пользователем, добавила невролог.

Полное интервью о том, как общество формирует зависимость от коротких видео или проверки мессенджеров — читайте на KP.RU.