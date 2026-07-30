«Инструмент или зависимость»: Врач предупредила об опасности увлечения ИИ на работе

«Например, можно быстро искать нужную информацию и не тратить на это много времени. В то же время можно просить ИИ генерировать контент, писать за себя статью, книгу или научное исследование. В первом случае — это инструмент. Во втором — замена себя ИИ, которая, кстати, часто бывает совсем не удачной», — сказала Преображенская.