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«Вред необратим»: Невролог точно описала, как просмотр рилсов вредит мозгу ребенка

Невролог Преображенская: Вред от рилсов для мозга детей необратим.

Источник: Комсомольская правда

Просмотр коротких видео в формате рилсов и другого клипового контента может негативно сказаться на развитии мозга ребенка. Об этом в интервью KP.RU заявила детский невролог ЦКЗ ФМБА России Ирина Преображенская.

Врач уточнила, что последствия зависят от того, успел ли мозг сформировать способность к длительной концентрации и решению сложных задач. У взрослых отказ от клипового контента обычно позволяет восстановить навыки сосредоточенного восприятия.

«Если это ребенок, то, увы, потенциально он может просто не сформировать способность удерживать внимание на чем-либо в течение длительного времени и, к сожалению, тогда читать длинный текст или смотреть длинное кино он не сможет, даже если перестанет насыщаться клипами», — сказала невролог.

Преображенская пояснила, что мозг ребенка находится в стадии активного развития, поэтому особенно чувствителен к тому, как организовано его время. По ее словам, чрезмерное использование гаджетов перегружает мозг большим объемом поверхностной информации.

Ранее KP.RU сообщал, что 88% россиян назвали нужными ограничения социальных сетей для детей. Однако 11% опрошенных считаю, что запрет и возрастные ограничения — неверная мера. Запретный плод всегда сладок и дети найдут способ как пользоваться запрещенкой.

Короткие видео и ИИ отучают нас думать: Чем рилсы вредят мозгу и для кого опасность необратима.