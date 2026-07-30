«Вред необратим»: Невролог точно описала, как просмотр рилсов вредит мозгу ребенка

«Если это ребенок, то, увы, потенциально он может просто не сформировать способность удерживать внимание на чем-либо в течение длительного времени и, к сожалению, тогда читать длинный текст или смотреть длинное кино он не сможет, даже если перестанет насыщаться клипами», — сказала невролог.