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Кошка оказалась в ловушке на крыше после падения с шестого этажа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске спасатели пришли на помощь местному жителю, чей питомец оказался в опасной ситуации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске спасатели пришли на помощь местному жителю, чей питомец оказался в опасной ситуации.

Кошка упала с балкона шестого этажа на крышу пристройки, где расположен магазин. Самостоятельно достать животное хозяин не смог из-за ограниченных возможностей здоровья, поэтому обратился за помощью в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они поднялись на крышу, аккуратно сняли испуганную кошку и передали ее владельцу.

Мужчина поблагодарил спасателей за оперативную помощь, внимательное отношение и профессионализм.