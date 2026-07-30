Кошка оказалась в ловушке на крыше после падения с шестого этажа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске спасатели пришли на помощь местному жителю, чей питомец оказался в опасной ситуации.
Кошка упала с балкона шестого этажа на крышу пристройки, где расположен магазин. Самостоятельно достать животное хозяин не смог из-за ограниченных возможностей здоровья, поэтому обратился за помощью в экстренные службы.
На место прибыли сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они поднялись на крышу, аккуратно сняли испуганную кошку и передали ее владельцу.
Мужчина поблагодарил спасателей за оперативную помощь, внимательное отношение и профессионализм.