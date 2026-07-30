Народные приметы на 31 июля: чего нельзя делать в Емельянов день?

Каждый год 31 июля верующие вспоминают мученика Емилиана Доростольского, в народном календаре — Емельянов день. На Руси в это время с утра до вечера трудились в полях, на юге ближе к августу уже завершали жатву. Дел у наших предков было много, а чтобы они спорились, люди соблюдали множество примет и проводили соответствующие обряды.
Сегодня мы вспомним суеверия прошлых веков и выясним, как сохранить здоровье, капитал и добрые отношения в семье.
Народные приметы на 31 июля: что нельзя делать.
Главный запрет этой даты связан с уборкой. Не следует браться за веник и тряпку — вместе с пылью и грязью из дома можно «вымыть» благополучие.
Аналогичное правило действует и в отношении стирки. Наши пращуры опасались, что вода «смоет» с одежды защиту от болезней.
Если верите в приметы, ни в коем случае не берите у кого-либо в долг деньги, вещи или продукты. Это прямой путь в долговую яму, говорили старцы на Руси.
День не подходит для свадеб. Если влюбленные решат соединить судьбы 31 июля, до конца года расстанутся.
Не стоит принимать подарков от новых знакомых. Не исключено, что на презенте есть порча.
Ни в коем случае не следует покидать жилище после заката. В давние времена было распространено мнение, что вечером 31 июля по улицам бродит нечисть. Она может принимать человеческий облик или превращаться в животных. Чтобы не пострадать от злых духов, ближе к ночи лучше не выходить за ворота.
В этот день не надо жаловаться. Так можно лишь усугубить ситуацию. Впрочем, хвалиться собственными достижениями тоже чревато. Если собеседник вам позавидует, то волей-неволей сглазит.
31 июля не годится для стрижки и маникюра. В старину предупреждали, что вместе с волосами и ногтями якобы можно жизнь свою укоротить.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. В противном случае, вскоре можно оказаться на их месте.
Не рекомендуется пить вечером молоко — кошмары замучают. Также не стоит есть много сладкого, а то можно стать жертвой обмана.
В давние времена существовал запрет на примерку чужих нарядов и использование чужого полотенца. Поговаривали, что так судьбы людей перепутаться могут.
В этот день не следует браться за рукоделие. Ничего путного все равно не получится, лишь время зря потратите.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 31 июля: что можно делать.
Все дела в Емельянов день наши предки старались закончить до обеда. Утро они начинали с молитвы и умывания ключевой водой. Так они надеялись сохранить молодость и красоту на долгие годы.
На обед они готовили суп и пекли пироги с дарами леса. Сдоба с ягодами — любимое лакомство наших предков от мала до велика. Хозяюшки на Руси делали выпечку с запасом, чтобы угостить соседей. Считалось, что у щедрых людей дом всегда будет полной чашей.
Главная традиция даты — семейный поход в баню. Парились вениками, чтобы прогнать болезни. Но до ночи следовало вернуться домой, а то можно было столкнуться нос к носу с Банником. Этого духа очень боялись в старину.
Вещие сны в ночь с 31 июля на 1 августа не снятся. При этом некоторые детали ночного видения могут дать подсказку: на что в своей жизни следует обратить особое внимание в ближайшее время. Так, если во сне вы увидите себя спящим или сидящим на кровати, вам необходимо взять паузу и организовать себе отпуск. Усопшие родственники, говорящие с вами, — напоминание о том, что вы давно не проводили время с близкими, кто-то по вам скучает.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 31 июля.
Солнечный теплый день указывает на то, что осень тоже будет погожей.
Ливень с градом предвещает холодную осень.
Если на улицы спустился туман, в сентябре будет по-летнему тепло.
Сильный ветер — знак ранней зимы.
Именинники 31 июля.
В этот день именины отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Леонтий и Степан.