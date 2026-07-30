Народные приметы на 31 июля: чего нельзя делать в Емельянов день?

Вещие сны в ночь с 31 июля на 1 августа не снятся. При этом некоторые детали ночного видения могут дать подсказку: на что в своей жизни следует обратить особое внимание в ближайшее время. Так, если во сне вы увидите себя спящим или сидящим на кровати, вам необходимо взять паузу и организовать себе отпуск. Усопшие родственники, говорящие с вами, — напоминание о том, что вы давно не проводили время с близкими, кто-то по вам скучает.