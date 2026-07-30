Хабаровчанка отдала 0,8 млн рублей мошеннице, желая разбогатеть на ставках

В Хабаровске 23-летняя работница склада маркетплейса потеряла 851 тысячу рублей, поверив в схему заработка на футбольных ставках, сообщает hab.aif.ru.
В мессенджере девушка познакомилась с новой собеседницей, которая предложила получать крупные выигрыши при небольших вложениях. Та уверяла, что всю работу возьмёт на себя, поскольку её знакомые якобы разработали успешную систему ставок.
С апреля по июль хабаровчанка переводила деньги на указанные счета, рассчитывая получить прибыль. В общей сложности она отправила 38 тысяч рублей собственных накоплений и ещё 813 тысяч, взятых в кредит.
Обещанных выигрышей девушка так и не получила. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.