«Я единственный был рядом с ним»: внебрачный сын Жириновского объяснил смену фамилии

Один из наследников Владимира Жириновского, Олег, который носил фамилию Эйдельштейн, принял решение сменить её, чтобы чувствовать свою причастность к знаменитому политику. Об этом шаге он рассказал в беседе с KP.RU.
«Я единственный был рядом с отцом, когда он умирал. Но суд не признает, что я сын своего отца. Я не так давно поменял фамилию, чтобы хотя бы так быть причастным к нему. И этот дом тоже для меня место, где я могу приблизиться к отцу», — признался внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР.
По его словам, все его действия направлены не на материальные блага, а на попытку сохранить память и уважение к отцу. Олег выразил надежду, что со временем судебные органы признают его права, несмотря на возникшие юридические преграды и сложности с документами.
Также Олег рассказал, что пока не спешит делать ремонт в доме отца, поскольку судебные тяжбы по делу о наследстве продолжаются. Если дом останется в его владении, то из него сделают музей памяти Владимира Жириновского, вход в который будет бесплатным.