«Я единственный был рядом с ним»: внебрачный сын Жириновского объяснил смену фамилии

«Я единственный был рядом с отцом, когда он умирал. Но суд не признает, что я сын своего отца. Я не так давно поменял фамилию, чтобы хотя бы так быть причастным к нему. И этот дом тоже для меня место, где я могу приблизиться к отцу», — признался внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР.